16日、東京・赤坂で女性が男に腹などを刺され、重傷を負った事件です。事件2時間前には男の姿が現場付近で確認されるなど、計画的な犯行だった可能性が浮上している今回の事件。女性を刺した男は未だ逃走中です。喜入友浩キャスター「東京・赤坂の現場です。現場には規制がしかれ、警察官の姿もあります。そして、まだ容疑者が捕まっていないということで、通りにはパトカーが走っています。警戒をしているんでしょうか」通報は16