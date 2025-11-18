ボートレース若松の「ミッドナイトボートレース公営レーシングプレス杯」は１７日、準優勝戦が行われた。吉田俊彦（４７＝兵庫）は準優９Ｒ、インの水摩敦が１Ｍで流れたところを、３コースから冷静にまくり差して１着を奪取した。４号機は「出足、伸びとも中堅よりはある。ただ威張れる足ではない。上には上がいるし、足の差はある。調整は必要」と水準はクリアしているものの、優勝戦に向けて底上げを図る。当地前回戦とな