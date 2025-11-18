ボートレース住之江の「２０２５サザンカップ」は１７日、準優勝戦が行われた。前原大道（２９＝岡山）が準優１０Ｒ、イン逃げ快勝で優出を決めた。５７号機は２連率２５％と数字はもうひとつ。それでも「足は出足系で伸びは普通あればいいかなくらい。でも風が吹いている方が乗りやすくて５日目は良かった。それに準優のスタートは保険を入れながらも勘通りに行けた」と納得の域には入っている。これで今年１３回目の優出。