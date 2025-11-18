ボートレース福岡の「ばんえい十勝杯」は１７日、予選３日目が行われた。深水慎一郎（４５＝東京）は１Ｒの「カタメン１」では２コースから差して今節初白星。１１Ｒも５コースから差して２着。３日目を終え、５戦１勝２着３本３着１本のオール３連対にまとめ、得点率８・４０、２位タイと好位置につけている。タッグを組む５５号機は、前節のルーキーシリーズで鰐部太空海が「伸びは超抜」と評した注目機。前検こそ「全くの