日本初※1のスペシャルティ・バニラブランド「Hugh Morgan（ヒュー・モルガン）」から、2025年クリスマス限定スイーツコレクションが登場♡11月17日（月）より予約開始のケーキ2種は、マダガスカル産バニラを贅沢に使用。苺とバニラの二重奏ケーキや、バナナ・チョコ・ブリュレを重ねた多層ケーキで、香りを味わう新しい体験をお届けします。特製シュトーレンも11月20日より販売開始です