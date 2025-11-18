阪神が来季の新外国人選手としてパイレーツのキャム・デバニー内野手（28）との契約が大筋合意したことが17日、分かった。今季メジャーデビューを果たした遅咲きの遊撃手で、マイナー6年間で通算85本塁打をマークした長打力を秘める。20本塁打を記録した今季3Aでは前田健太投手（37）からも2本塁打。レギュラーが固まらなかった遊撃手のてこ入れが、2リーグ制以降、球団初となるリーグ連覇の後押しとなる。虎の遊撃手争いがま