● 今日は2025年11月18日。マイナビニュースが毎日「今日の運勢」をお届けします。各星座の総合運・恋愛運・金運・仕事運・健康運におけるランキングとラッキーアイテムを紹介。何かの参考になれば幸いです。運勢の見方☆1つ: ☆☆2つ: ☆☆☆3つ: ☆☆☆☆4つ: ☆☆☆☆☆5つ: ☆☆☆☆☆かに座（蟹）：6月22日〜7月22日総合運：☆☆☆☆☆何かを始めれば、今日のうちに想像以上の強い手応えを感じられる可能性大！以前から計画し