三重県四日市市に住む30代の男性が、警察官を名乗る人物などに現金およそ700万円をだまし取られ、警察が特殊詐欺事件として捜査しています。 警察によりますと16日、四日市市に住む男性の自宅の固定電話に、「お使いの固定電話が2時間後に凍結します」とのガイダンスが流れ、その後NTT職員を名乗る人物に電話が代わりました。 NTT職員を名乗る人物は、「東京であなた名義で携帯電話が契約されている。覚えがなければ不