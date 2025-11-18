きょうの為替市場はドル高が優勢となる中、ドル円は１５５円台を回復。１５５円付近にオプション勢などの防戦売りも観測されていたが、それを突破してきている。先週のリスク回避の雰囲気が一服する中、ドル円も買い戻しが出ている。 米政府機関は再開したものの、これまでの閉鎖に伴う経済的影響や、ＦＲＢの利下げ期待の後退、そしてＡＩ関連株の高バリュエーションへの懸念などは続いている状況。 今週は延期