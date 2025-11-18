【新華社東京11月17日】沖縄大学地域研究所の泉川友樹特別研究員は15日、新華社の取材に対し、高市早苗首相の台湾を巡る発言は非常に深刻な発言だと指摘し、日本と日本国民の安全保障に寄与しないだけでなく、中国と日本の友好関係に大きな影響をもたらすと述べた。高市氏は7日の国会答弁で「台湾有事」について、軍艦の出動や武力の行使を伴えば「存立危機事態」になり得ると述べた。日本の法律では「存立危機事態」が認定さ