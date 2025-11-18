愛媛県警察本部17日午後4時10分ごろ、愛媛県四国中央市の60代男性が近くの交番を訪れ、「家に死体が二つある」と申し出た。駆け付けた県警四国中央署員が、住宅1階から白骨化した2遺体を発見。同署は、死体遺棄事件の可能性もあるとみて捜査を始めた。署によると、住宅には通報した男性が50代の妻、70代の知人男性の3人で同居していたとみられる。男性から事情を聴いたところ、2人と連絡が取れていない。