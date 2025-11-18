中国外務省は17日の会見で、G20サミットで李強首相が高市首相と会談することは現時点で予定していないと明らかにしました。中国外務省の報道官は、17日の会見で「李強首相がG20サミットで高市首相と会談する予定はあるか」と記者から質問されたのに対し、「李強首相は日本側の指導者と会談する予定はない」と明らかにしました。一方、中国にある日本大使館は17日夜、現地に滞在する日本人に安全確保に努めるよう呼びかけました。中