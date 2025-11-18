ボートレース宮島の「第１６回ＰａｙＰａｙ銀行賞」は１７日、準優勝戦が行われる。松井洪弥（３２＝三重）は準優１０Ｒ、４枠で４着敗退。「惜しかった…」と唇を噛んだ。「ペラが戻っている感じでした。ペラに焼きを入れてみる」と優出は逃したものの、最終日まで最善を尽くす。今節は同支部の先輩・岸本雄貴とペラ調整をともにする機会が多かった。岸本は「（松井）洪弥は努力家。僕よりペラを知ってる。たまたま今節は僕