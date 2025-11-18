１７日、シェイバニ外相（左）と握手を交わす王毅氏。（北京＝新華社記者／金良快）【新華社北京11月17日】中国の王毅（おう・き）共産党中央政治局委員・外交部長は17日、シリア暫定政府のシェイバニ外相と北京で会談した。