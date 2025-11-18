１７日、モスクワに到着した李強総理（右）。（モスクワ＝新華社記者／饒愛民）【新華社モスクワ11月17日】中国の李強（り・きょう）国務院総理は17日、チャーター機でロシア・モスクワのブヌコボ空港に到着した。ミシュスチン首相の招きに応じ、上海協力機構（SCO）加盟国政府首脳（首相）理事会第24回会議に出席する。空港ではロシア政府の代表と張漢暉（ちょう・かんき）駐ロシア大使が出迎えた。