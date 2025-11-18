岐阜県海津市の多度山で登山していた70代の女性の遺体が見つかりました。 【写真を見る】多度山で70代女性死亡1人で登山中に滑落か岐阜・海津市 死亡したのは愛知県あま市に住む一芝美知子さん（76）です。警察によりますと、一芝さんは16日午前から岐阜県海津市の多度山に一人で入ったとみられ、一芝さんが帰宅しないこと心配した家族から警察に通報がありました。 捜索したところ、17日午後1時半ごろ、山頂から北西に約70