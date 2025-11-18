韓国国防省はきょう、軍事境界線での偶発的衝突を避けるため、北朝鮮に対し軍事当局者同士による会談を提案したと発表しました。北朝鮮の反応が注目されます。韓国国防省キム・ホンチョル政策室長：南北軍事当局会談を開催し、軍事境界線の基準線設定について話し合うことを公式に提案します。韓国国防省はきょう会見を開き、最近、韓国と北朝鮮を隔てる軍事境界線一帯で北朝鮮と軍の兵士が作業中に韓国側に侵入する状況が増えて