ボートレース津の「ルーキーシリーズ第２１戦スカパー！・ＪＬＣ杯争奪戦」が１８日に開幕する。真崎武蔵（２４＝静岡）が前検のエンジン抽選で引き当てた７３号機は２連対率３２％のＢランクエンジン。特訓後は「班ではそんなに変わらなかったです。そこそこで普通だと思います」とまずまずの感触。「少しずつ上積みしたいです」とすぐさま調整に着手した。２０２６年前期適用の級別審査期間（５月から１０月）で初めてのＦ