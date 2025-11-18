中国外交部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京11月17日】中国外交部の毛寧（もう・ねい）報道官は17日の記者会見で、中日共同世論調査の発表と「北京−東京フォーラム」の開催が中国側の要請により延期されたことに関し、責任は完全に日本の指導者の誤った発言にあると指摘した。毛氏は次のように述べた。共同世論調査については、高市早苗首相による台湾に関する挑発的発言が中日関係の政治的基礎を著しく損ない、両国