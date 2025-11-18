ウクライナのゼレンスキー大統領は17日、フランスを訪問し、戦闘機100機をフランスから購入すると発表しました。ゼレンスキー大統領は17日、フランスに軍事面の支援を要請するため、パリを訪れました。ゼレンスキー大統領は、マクロン大統領と共同で記者会見し、ウクライナが、今後10年間で、フランス製戦闘機ラファールを最大100機購入することを明らかにしました。他にも両国が、迎撃ドローンを共同生産することで合意しています