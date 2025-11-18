ＪＯ１が２８日に中国・広州で開催予定だったファンイベントを中止することを１７日、中国版「Ｘ」で知られる「微博（ウェイボ）」で発表した。イベントには金城碧海、佐藤景瑚、木全翔也が出演予定。同サイトによると「諸事情により中止となりました」という。「ＪＡＭ（ファンネーム）の皆様には、心よりお詫び申し上げます」と謝罪した。