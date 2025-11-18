東京・赤坂で女性が男に刺され重傷を負った事件で、現場周辺の防犯カメラに自転車で逃走した男とみられる姿が映っていたことが分かりました。16日午前、港区赤坂のビルの地下1階で、40代の女性が男に刃物で腹と手を刺され重傷を負いました。事件後、自転車で逃走した男とみられる姿を現場周辺に設置された防犯カメラがとらえていました。帽子を深くかぶり、少し前かがみの姿勢で自転車を勢いよくこいでいます。捜査関係者によりま