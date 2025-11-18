この週末に行われたレースでお披露目された、トヨタの水素エンジン車。進化の秘密は、リニアモーターカーにも使われているあの技術です。週末、静岡県の富士スピードウェイのイベント広場で行われていたのは、日本とアメリカの自動車文化の交流を目的としたイベント。そこに現れたのはトヨタ自動車の豊田章男会長です。トヨタ自動車・豊田章男会長：大谷翔平とかいろんな選手がアメリカでやっている。そんな感じでモータースポーツ