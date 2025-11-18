冷蔵庫やエアコンなどの中で熱を移動させる役割を果たす冷媒。これを環境負荷の少ない自然冷媒に考えていく流れが世界で進んでいます。次々に生産される、たくさんのアイスクリーム。甘くてひんやりした味わいがとても魅力的ですが、その裏側をのぞいてみると何やら巨大な機械が。実はここに、地球温暖化防止に貢献する、ある秘密がありました。滋賀・大津市にある日本熱源システム滋賀工場。中で作られているのは産業用の冷凍冷蔵