天皇皇后両陛下の長女、愛子さまが17日夜、初めての外国公式訪問先、ラオスに到着されました。首都ビエンチャンから中継です。ビエンチャンの中心部にある愛子さまの宿泊先ホテルの前にいます。現地時間で17日午後9時半すぎ、気温は20度ほどです。ラオスはちょうど乾期に入っていて、心地いい風が吹くベストシーズンだということです。愛子さまは、1時間半ほど前に、こちらのホテルに到着されました。長旅の疲れも見せず、総支配人