【ニューヨーク共同】週明け17日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は小動きで始まり、午前10時現在は前週末比25.23ドル安の4万7122.25ドルを付けた。政府機関の一部閉鎖の影響で延期されていた9月の米雇用統計の発表を20日に控えて様子見ムードが強かった。