【「MAO」26巻】 11月18日 発売 価格：594円 【拡大画像へ】 小学館は、マンガ「MAO」の26巻を11月18日に発売する。価格は594円。 本作は「うる星やつら」や「めぞん一刻」、「犬夜叉」などで知られる高橋留美子氏の連載作品。2026年春にはTVアニメが放送される予定となっている。 26巻では暗殺任務を妨害され続けた双馬が菜花に激しい憎悪を抱き、殺し合いを挑むという