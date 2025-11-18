高市首相にとって初めてとなる国会での党首討論を、26日に開くことで自民党と立憲民主党が合意しました。首相と野党党首が1対1で論戦を交わす党首討論については、野党側が11月中に行うよう求めていて、17日午後、自民・立憲両党の参議院国対委員長が会談し、26日の開催で合意しました。野党に転じた公明党も登壇する見通しです。