ドル円は先ほど瞬間的に１５５円を付けている。１５５円付近にはオプション勢などの防戦売りも観測されており、一旦伸び悩む動き。 USD/JPY154.94EUR/JPY179.53 GBP/JPY204.07AUD/JPY100.92 MINKABU PRESS編集部野沢卓美