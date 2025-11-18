サッカーの元スペイン代表ＭＦイニエスタ氏らが出場し、２２日に埼玉スタジアムで開催する予定だったＯＢ戦「エル・クラシコレジェンズ」が中止となった。開催５日前の１７日、主催者が発表した。準備が整わなかったことが理由だとしている。スペイン１部の強豪バルセロナとＲマドリードの伝統の一戦を再現する試合で、元スペイン代表のラウール氏、プジョル氏、元ポルトガル代表のフィーゴ氏らも参加予定だった。チケットは全