慶応大の森聡教授と明海大の小谷哲男教授が１７日、ＢＳ日テレの「深層ＮＥＷＳ」に出演し、米国のトランプ政権が麻薬対策を名目にベネズエラのニコラス・マドゥロ政権に対して退陣圧力を強めていることについて議論した。森氏は「退陣や亡命が実現しないとなれば（米軍の）地上への作戦拡大ということに恐らくなってくる」との見方を示した。小谷氏は「ベネズエラは中国と石油を通じて関係が深い。南北アメリカ大陸から中国や