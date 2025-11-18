バングラデシュの裁判所は去年の大規模な反政府デモを武力で弾圧し多数の死傷者を出したとして、ハシナ前首相に対し死刑判決を言い渡しました。バングラデシュでは去年8月、学生らが主体となった大規模な反政府デモによって当時首相だったハシナ氏が辞任し、隣国インドに逃亡しました。バングラデシュの国際犯罪法廷は17日、デモ隊の鎮圧のために武器の使用を命じ、多数の死傷者を出したとして「人道に対する罪」に問われていたハ