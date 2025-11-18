中国メディアの新京報によると、広東省仏山市の高校でこのほど行われた運動会の開会式で、アーチェリーの演技中に女子生徒の顔に矢が刺さる事故があった。学校関係者は14日、新京報の取材に対し、女子生徒はすぐに病院に搬送されて手当てを受けたとし、当事者はいずれも未成年で、家族と今後の対応について連絡を取り合っていると説明した。学校は15日に声明を発表し、「女子生徒の状況は安定している」とした上で、「（今回の事故
