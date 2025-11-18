18日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比50円高の5万320円と小幅高で推移。日経平均株価の現物終値5万323.91円に対しては3.91円安。出来高は6309枚となっている。 TOPIX先物期近は3345ポイントと前日比2.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は2.53ポイント安で推移。 ○主要先物価格・0時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 5032