全米野球記者協会（BBWAA）ニューヨーク支部主催の晩さん会が来年1月24日（日本時間25日）に開催されることが発表された。3年連続4度目のMVPに選出されたドジャースの大谷翔平投手（31）の2年ぶり3度目の英語スピーチなどに注目が集まりそうだ。夕食会は、全米野球記者協会が選出した両リーグのMVP、サイ・ヤング賞、新人王など各賞の受賞者が毎年出席する恒例のイベントで今回で101回目を迎える。スター選手が招待されて集結