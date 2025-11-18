2003（平成15）年11月18日、深さ40mの地底に能舞台をしつらえて狂言を上演するという珍しい催しが東京・虎ノ門の共同溝工事現場で行われた。直径20m、高さ約30mの円筒形のコンクリートの大空間に、人気狂言師野村萬斎さんの声が朗々と響きわたり、観客ら約150人が異次元での伝統芸能鑑賞を楽しんだ。