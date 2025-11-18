古謝景春氏沖縄県南城市議会は17日の臨時議会で、職員へのセクハラを認定された古謝景春市長（70）に対する2度目の不信任決議を賛成多数で可決した。古謝氏は17日で失職した。市選挙管理委員会は市長選を12月14日告示、21日投開票とする日程を決めた。議会を欠席した古謝氏はこれに先立ち、副市長を通じて市議会議長宛ての辞職届を提出したが、議会側は議題として扱わず承認しなかった。古謝氏は今月19日に記者会見し、今後の