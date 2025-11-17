去年の能登半島地震による液状化の被害を受けた金沢市の粟崎地区。市は液状化を防ぐため地下水位を低下させる工事を、年明けにも着工する方針を示しました。寄田 大地 記者：「金沢市の粟崎地区です。こちらの地区では、いまだに液状化の被害がいたるところに見受けられます。そして、こちらの地区では川に向かって、地下に地下水位を下げるための排水管が設置される計画です」建物と道路の段差や、ゆがんだ側溝のふた。粟崎地区に