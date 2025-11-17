日本損害保険協会は、公共工事履行保証証券(履行ボンド)および履行保証保険の証券等を電磁的方法により提出する「保証証券等確認システム」の運用を、2025年12月1日(月)から新たに開始します。従来の電子メールによるPDF送付から、専用のWEBプラットフォームを利用する方式に変更。損害保険会社や公共工事に関わる受注者・発注者双方の業務効率化、ペーパーレス化、さらに安全性と利便性の向上を目指します。 日本損害保険協