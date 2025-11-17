天皇皇后両陛下の長女・愛子さまが、先ほど、公式訪問先のラオスに到着されました。愛子さまは、およそ11時間の移動を終え、先ほど、民間機でラオスの首都ビエンチャンに到着されました。宿泊先のホテルではラオスの伝統舞踊で歓迎を受け、愛子さまは長旅の疲れの色も見せず、笑顔で楽しまれました。今回の訪問は、日本とラオスの外交関係樹立70周年にあたり、ラオス政府から招待を受けたものです。18日は、トンルン国家主席を表敬