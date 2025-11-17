竹書房は、死神から与えられるミッションをクリアしながら距離を縮めていく、新感覚百合コメディ『百合神さまの言うとおり！』(著者：橘まなり)を2025年11月17日(月)に発売した。【あらすじ】元気いっぱいでとってもピュアなギャル・えりは、同じ学校の天然でちょっぴりあざとめなお嬢様・文美に恋をしていた。そんなある日、えりは階段から落ちて命を落としてしまう……。でも突然現れた死神からある条件付きで生き返らせてやると