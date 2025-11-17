トランプ関税の影響が広がる中、日本経済が6四半期ぶりのマイナス成長となりました。内閣府が発表した2025年7月から9月のGDP（国内総生産）の速報値は、物価変動の影響を除いた実質で、前の3カ月と比べ、マイナス0.4％でした。これが1年間続いた場合の年率換算では、マイナス1.8％となり、6四半期ぶりのマイナスとなりました。全体を押し下げたのは「輸出」で、トランプ政権の関税措置により自動車輸出が減少した影響で、マイナス1