高市首相の台湾有事をめぐる発言で、北京を訪問している外務省の幹部は18日、中国側と事態打開に向け協議を行います。17日に北京入りした外務省の金井アジア大洋州局長は18日、中国外務省の劉剄松アジア局長と協議する予定です。金井氏は高市首相の国会答弁について、日本の従来の立場を変えるものではないと説明し、理解を求める方向です。また、金井氏は中国の薛剣大阪総領事のSNS投稿に抗議し、説明を求めるとみられますが、中