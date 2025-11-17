市川 栞 キャスター：ここからは気象予報士の小野さんです。小野 和久 気象予報士：お願いします。 市川：小野さん。金沢では朝は晴れていたのに、午後、急に雨が降りましたね。小野：はい。前線が通過したためです。このあと、次第に、冬型の気圧配置に向かいます。これが「天気のポイント」です。 小野：冬型になるため、あす18日にかけて大気の状態が非常に不安定です。あす18日・あさって19日は、山地で雪の積もる