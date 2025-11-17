この漫画は、著者･まえだ永吉(＠eikiccy)さんが描く、友情物語です。時間やお金にルーズなことは、人間関係を悪化させてしまう原因になりやすいものではないでしょうか。その人の性格を分かり切っていて、それでも「問題なく付き合える」場合もありますが、ルーズさを受け入れてもらうことを当然と思っていると、迷惑をかけられている方は静かに「別離」を決意していることもあります。親しき中にも礼儀あり。友人や家