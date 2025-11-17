母親が薬を買いに行っていたときの出来事でした。インフルエンザにかかり、一人で家にいた男の子がマンションから転落しました。17日、東京・杉並区のマンションから子どもが転落しました。転落したのは小学1年の男の子で、4階にある自宅のベランダから1階の植え込み部分に転落したとみられていて、左の太ももから出血し、病院に運ばれました。男の子は搬送時、意識はあったものの会話はできない状態だったということです。インフ