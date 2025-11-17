ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座占い「2025年11月17日（月）〜11月23日（日・祝）の運勢占い」。12星座×タロットカードで占う「山羊座（やぎ座）」のあなたの運勢は？ 12星座別の開運メッセージもお届けします。（監修：東京・池袋占い館セレーネ所属・石川白藍（いしかわ・はくらん）さん）■山羊座（やぎ座）カード：節制（逆位置）リズムの乱れが体調に表れる。食事、睡眠、運動のいずれ