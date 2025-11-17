ピボット分析東京時間（23:02現在） ドル円 現値154.88高値154.91安値154.42 155.54ハイブレイク 155.23抵抗2 155.05抵抗1 154.74ピボット 154.56支持1 154.25支持2 154.07ローブレイク ユーロ円 現値179.56高値179.72安値179.26 180.23ハイブレイク 179.97抵抗2 179.77抵抗1 179.51ピボット 179.31支持1 179.05支持2 178.85ローブレイク