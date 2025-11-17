英中銀の中でもタカ派で知られるマン委員の発言が伝わっており、「基礎的インフレは上方リスクを示唆し、現状のＣＰＩも上方バイアスを示している」と述べた。 ・基礎的インフレの動向は上方リスクを示唆。 ・現状は消費者物価指数（ＣＰＩ）の上方バイアスを示唆。 ・企業は引き続き価格設定にインフレを織り込み。 ・企業はインフレ上昇リスクをより注視。