きょうの為替市場はドル高がやや優勢となる中、ドル円は再び１５５円台を試す動きが見られている。先週のリスク回避の雰囲気は一服する中、ドル円も買い戻しが出ているものの、引き続き上値に慎重な雰囲気も見られる。 米政府機関は再開したものの、これまでの閉鎖に伴う経済的影響や、ＦＲＢの利下げ期待の後退、そしてＡＩ関連株の高バリュエーションへの懸念などは続いている状況。 今週は延期されていた９月